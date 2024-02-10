MUĞLA (AA) - İlçe Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonluğunda, polis memuru Salih Erdem Çetiner repliğinde, tüm okullardaki yaklaşık 600 ana sınıfı ve ilkokul öğrencisine, Hacivat-Karagöz oyunu ile deprem, su bilinci, yangın ve trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Proje kapsamında 600 yıllık gölge oyun geleneği olan Hacivat-Karagöz oyunu ile çocuklar eğlenirken afetler, trafik kuralları ve doğa olaylarına karşı da bilgilendirildi.

Kabaklar ilkokulunda gerçekleştirilen gölge oyununa katılan Kaymakam Murat Atıcı, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Madendere ve Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar, çocuklara hikaye kitabı da hediye etti.