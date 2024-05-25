MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Bodrum'da deniz turizmi profesyonelleri eşsiz Bodrum koylarında tatilcilere iyi bir sezon yaşatmayı amaçlıyor.

İlçede turizm sezonunun başlamasıyla kışın tersanelerde bakımları yapılan irili ufaklı gezi tekneleri maviliklere açılmak için iskelelerde boy gösteriyor. Bodrum guleti ile "Ayna kıç" ve "Tırhandil" ismiyle adlandırılan teknelerle, her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlere ayrıcalıklı bir tatil olanağı sunulacak.

Boyları 12-55 metre arasında değişen teknelerle kişi başı günlük 2 bin ile 60 bin lira arasında değişen fiyatlarda her bütçeye göre tatil seçeneği sunuluyor. Bodrum'da geçtiğimiz yıl 100 binden fazla tatilci deniz turizmini tercih ederken bu yıl ise bu rakamın üzerine çıkılması hedefleniyor.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, Bodrum'da deniz turizminin yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını söyledi.

Mavi yolculuğun Bodrum'da başlayan bir sektör olduğunu belirten Dinç, yerli ve yabancı tatilcileri ağırlamak için hazır olduklarını kaydetti.

Tekne tatili yapan misafirlerin her gün başka bir koyda kalkma olanağına da sahip olacağını aktaran Dinç, şöyle konuştu:

"Misafirler bakir koyları ve doğal tarihi güzellikleri keşfetmeli. 'Çok pahalı bir tatil yöntemi' gibi bir algı var. Ben bunun tam tersini söylüyorum. Konaklama fiyatlarına göre hemen hemen aynı fiyatlarda dahi olsak vatandaşlar tekne turizmi ve tatilinin ne kadar keyifli anılarla dolu olduğunu kendileri de keşfedecekler. Lütfen gelsinler, acentelerimizden, tekne sahiplerinden yetkili firmalardan teklif alsınlar ve otellerle kıyaslasınlar. Bu teklifleri kıyasladıktan sonra arada çok da fark olmadığını, fiyatların neredeyse aynı olduğunu kendileri de görecekler. Tüm vatandaşlarımızı mavi yolculuğa ve günübirlik teknelerle çıkmaya davet ediyorum."

Dinç, Bodrum Yarımadası'nda 350'ye yakın mavi yolculuk, 200'e yakın da günübirlik tekne olduğunu, Muğla genelinde bu sayının 2 bine yaklaştığını dile getirdi.

- "Hizmet konusunda deniz sektörü olarak iddialıyız"

Gökova Körfezi'nin deniz turizmi için çok önemli ve hassas bir bölge olduğuna işaret eden Dinç, şunları kaydetti:

"Doğayı, tarihi, bu eşsiz güzelliği koruduğumuz sürece mavi yolculuklarımız devam edecektir. Bizden sonraki nesillerimize de bu doğal cenneti bırakmak istiyoruz. Tekne sayımız yeterli. Kadrolarımız da şu anda yeterli ama gelecekle ilgili gerek personel, gerekse teknelerimizin envanteriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz konaklama sektörüne rakibiz. Verdiğimiz hizmet konusunda deniz sektörü olarak iddialıyız. Hem lüks otel konaklama sektörüne rakibiz, hem de hizmet kalitesi olarak iddialıyız. Turizmde en iyi hizmeti bizim mavi yolculuktaki çalışanlarımız veriyor."

- "Deniz turizmi ayrıcalıktır"

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan da 46 yıldır deniz turizminde hizmet verdiğini ve bundan da çok keyif aldığını dile getirdi.

Tekneleri tercih eden misafirlerin her sabah başka bir koyda farklı manzaralara uyandığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Deniz turizmine bir kez çıkan bir daha bırakamaz. Her zaman aynı tatili ister. Yıllarca kaptanlık yaptım. Kendi yatım ve acentem vardı. Deniz turizminde yıllarca görev yaptım. Babam süngerci ve deniz fenercisiydi. Ben neredeyse fenerde doğdum ve büyüdüm diyebilirim. 25 yıldır sürekli gelen müşterilerim var. Bu kişiler İtalyan ve Alman uyruklu. Denizin, yatın, tatilin keyfini tadan bir daha bırakamaz. Deniz turizmi ayrıcalıktır. Müşteriye kahvaltı da, öğle yemeği de, akşam yemeği de özel hazırlanır. Açık büfe değildir. Müşterinin talebine göre hazırlarız."