DENİZLİ (AA) - Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, amaçlarının birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da katıldığı törenin ardından ilk maç, Kuşpınar Takımı ile Goncalı-Karakova Takımı arasında yapıldı.

Karşılaşmayı Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetti.

Turnuva boyunca 8 grupta 50 takım, 10 ayrı statta mücadele edecek.