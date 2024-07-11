DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sarımahmutlu Mahallesi'nde çıkan yangının söndürülmesi görevinden dönen Veli Akaner idaresindeki 20 KE 245 plakalı arazöz, Beyler mevkisinde şarampole devrildi.
Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçtaki sürücü Akaner ile orman işçileri Oktay Karaca ve Efgan Salgın yaralandı.
Yaralılar Buldan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: aa