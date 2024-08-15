DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 1 kişinin öldüğü trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 8 Ağustos'ta B.K.T'nin (27) kullandığı 35 SZ 321 plakalı otomobil, Adalet Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Sadık Aktaş'ın kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.
Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı. Kazada yaralanan Aktaş ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saklandığı evde gözaltına alınan ve 1.05 promil alkollü olduğu belirtilen otomobil sürücüsü B.K.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.
- İtiraz üzerine tutuklandı
Aktaş, 10 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesi üzerine adli kontrol kararına savcılıkça itiraz edildi. B.K.T, itirazın ardından tutuklandı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, otomobilin elektrikli motosiklete çarpması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.