DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Çekiç idaresindeki midibüs, Irlıganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

