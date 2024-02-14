DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde evinde yangın çıkan 82 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Sazak Mahallesi'nde Ümmü Güden'in yalnız yaşadığı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ümmü Güden'in cesedine ulaşıldı.
Bu arada Kale ilçesinden bölgeye giden Yalçın Gökler'in kullandığı itfaiye aracının kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaynak: aa