DENİZLİ (AA) - İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri İncilipınar Parkı çevresinde şüphe üzerine kimlik sormak istediği sırada kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yapılan kimlik tespitinde şahsın 17 farklı suçtan aranmasının bulunduğu, "dolandırıcılık", "kasten öldürme ve yaralama", hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 48 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: aa