DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesindeki çiftliğe düzenlenen operasyonda yakalanan 9 düzensiz göçmenden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çardak ilçesindeki çiftlikte düzensiz göçmenlerin saklandığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, çiftlikte saklanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Yapılan incelemede düzensiz göçmenlerden İbrahim Ş'nin (21) farklı suçlardan 54 yıl 9 ay 2 gün, Halaf El A'nın (23) farklı suçlardan 54 yıl 9 ay 2 gün ve Halid S'nin (17) farklı suçlardan 29 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen göçmenlerden 3'ü cezaevine gönderildi, diğerleri de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.