DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen yıl devrilmiş motosikletin yanında ölü bulunan kişiyi sopayla darbedip öldürerek olayı kaza gibi gösterdikleri suçlamasıyla aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Eylül 2023'te Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Şahin Demirten'in devrilen motosikletinin yanında ölü bulunmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttü.

Demirten'in otopsisinde aldığı yaralarla motosikletin devrilme açısının farklı olduğunun belirlenmesi ve oğlunun olay yeri çevresinde sopa parçaları bulduğunu söylemesi sonrası ekipler, teknik ve fiziki takip yürüttü.

Olay yeri incelemesi sonucu, Demirten'in başına iki kez sopayla vurularak darbedildiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Demirten'in motosiklet kazası geçirdiği ihbarını yapan ve o tarihte tanık olarak ifade veren komşusu C.G (21) "kasten öldürme" suçlamasıyla, babası H.G, annesi M.G. ve ablası S.G de ona yardım ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden C.G'nin, Demirten'in başına sopayla vurduğunu, kan kaybettiğini görerek ihbarda bulunduğunu daha sonra motosiklete binerek fren izi çıkardığını, maktulü motosikletin yanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında Demirten'in eski eşi Zühra Erten, şüphelilere tepki gösterdi.

- "Motordan düştü başını taşa vurdu" dediler

Demirten'in oğlu Ceyhun Demirten, gazetecilere, astım hastası olan babasının ölümü sonrası kendilerine kalp krizi geçirmesi nedeniyle kaza yaptığının söylendiğini belirtti.

Olayın evlerine çok yakın bir yerde gerçekleştiğini ifade eden Demirten, "Darbe aldığı yerle motosikletin farklı noktalara yıkıldığını gördüm. 'Motordan düştü başını taşa vurdu' dediler. Hastanede gördüğümde motordan düştüğüne inanmadım, otopsi yapılmasını istedim. Olay yerinde sopa parçaları buldum. Denizli JASAT ekipleri olaya dahil oldu ve çözüldü. Bu bir kişinin tek başına yapacağı iş değil." dedi.