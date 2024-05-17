DENİZLİ (AA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvasını Tekkeköy-Gökpınar takımı kazandı.

8 grupta 50 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçı Denizli Atatürk Stadı'nda oynandı.

FIFA kokartlı hakem Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşmayı Yenişehir takımını 2-1 yenen Tekkeköy-Gökpınar takımı kazandı.

Şampiyon olan Tekkeköy-Gökpınar takımına kupayı Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun verdi.

Programa katılan TMBB Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Tamer Karayay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, teknik direktörler Mesut Bakkal ile Bülent Ertuğrul da derece elde eden oyunculara kupa ve madalyalarını verdi.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ödüllerin verilmesinden sonra yaptığı konuşmada, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak için yaptıkları turnuvayı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.