DENİZLİ (AA) - Bağbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alana yürüyüşe gitmek için evden çıkan ve dönmemesi üzerine kayıp ihbarı yapılan Özsoydan'ı arama çalışmalarında 3. güne girildi.

Jandarma, polis, AFAD, itfaiye, Türkiye Diyanet Vakfı Arama Kurtarma ekibi ve yakınlarının da katıldığı çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği Benek de destek veriyor.

Isıya duyarlı dron ile Seyir Tepesi mevkisindeki ormanlık arazide tarama yapan ekipler henüz bir ize rastlayamadı.

Serinhisar'da bir kurumda gişe memuru olarak çalışan Özsoydan, kent merkezindeki evinden 24 Şubat Cumartesi akşamı yürüyüş için ormanlık alana doğru gitmiş, kayıp ihbarı sonrası pazar günü arama çalışması başlatılmıştı.