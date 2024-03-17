DENİZLİ (AA) - Yenişafak Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda Hayrullah Y'nin (22) kullandığı 34 RZE 87 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alaattin Cunkuş'a (59) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler Cunkuş'un hayatını kaybettiği belirledi.
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Cunkuş'un yolun karşısına geçmeye çalışırken durduğu esnada otomobilin çarpması sonucu havaya savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.
Kaynak: aa