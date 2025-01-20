DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
S.K'nin kullandığı 20 FZ 022 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki Deliktaş Köprülü Kavşağı'nda motosikletli kurye Abdullah İşçen (24) idaresindeki 09 AIK 531 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü İşçen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: aa