DENİZLİ (AA) - Denizli'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin, kaçak silah ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda takip edilen iki otomobil kent merkezi girişinde durduruldu.
Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.
Otomobillerde yapılan aramalarda, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "ruhsatsız silah ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.