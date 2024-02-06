DENİZLİ (AA) - Bağbaşı Mahallesi'nde Şahin Tepesi olarak bilinen mevkiden bir aracın uçurumdan yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 20 metre yuvarlanıp ağaca çarparak durabilen ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobildeki M.A. ile C.K. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olayda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün, Denizli manzarası seyretmek için yol kenarındaki boş alana park ettiği, otomobilin henüz bilinmeyen nedenle hareket ederek yuvarlandığı belirtildi.