DENİZLİ (AA) - Eskihisar Mahallesi'nde dün yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavgada yaralanan ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim G'nin ise tedavisi sürüyor.

Eskihisar Mahallesi'nde dün beton malzemeleri satışı yapan firmaya gelen H.A. ile iş yeri sahibi Osman G. ve yeğeni İbrahim G. arasında, alınan ürünün iadesi nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Bu sırada H.A'nın ateş açması sonucu Osman G. ve İbrahim G. yaralanmış, özel hastaneye kaldırılan Osman G. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan H.A'nın ilk ifadesinde, aldığı beton malzemelerini iade etmek istediğini ancak firmanın bunu kabul etmemesi üzerine sinirlenip ateş ettiğini söylediği öğrenilmişti.