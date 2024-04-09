Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi hizmet veren belediye otobüslerini Ramazan Bayram’ının ilk 2 günü ücretsiz yaptı.DENİZLİ (İGFA) - Denizlililerin rahat ve huzur içinde bir Ramazan Bayramı tatili geçirebilmeleri için tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda şehir içi hizmet verdiği belediye otobüslerini bayramın ilk 2 günü ücretsiz yaptı.

Vatandaşların bayramda mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi için yapılan uygulama kapsamında, 10-11 Nisan 2024 tarihlerinde belediye otobüslerinden ücret alınmayacak.