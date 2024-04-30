DENİZLİ (AA) - Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Pamukkale, Sarayköy ve Çivril ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin, 99 gram esrar, 15 kullanımlık sentetik kannabinoid, 89 kök kenevir, 4 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 28 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri sürüyor.