Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilk ve orta öğretimde eğitim alan çocukların yaz tatillerinin daha verimli ve kaliteli geçirmeleri için yaz okulu düzenleyecek. Sosyal etkinlik merkezlerinde düzenlenecek yaz okulu için kayıtlar 5 Temmuz’a kadar yapılacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin her yıl okulların kapanması ile birlikte ilk ve orta öğretimde eğitim alan çocuklar için düzenlediği yaz okulu bu yıl da devam edecek. Çocukların yaz tatillerini daha kaliteli ve verimli geçirmeleri için hayata geçirilen yaz okulu Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 8 adet sosyal etkinlik merkezinde düzenlenecek.

Tatillerini hem eğlenerek, hem de öğretmenler eşliğinde derslerine çalışarak geçirme imkanı bulacak öğrenciler kayıtlarını 5 Temmuz 2024’e kadar Karaman, Yenişehir, Sevindik, Mehmet Akif Ersoy, Fatih, Gökpınar, Anafartalar ve Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi'nde yaptırabilecek. Haftanın 5 günü 2 grup halinde verilecek yaz okulunda öğrencilere el sanatları, pratik İngilizce, test saati, zeka oyunları, sinema, okuma ve anlatma saati, eski çocuk oyunları, mutfak atölyesi ve bilim kulübü gibi ana başlıklarda eğitimler verilecek. Yaz okulu 8 Temmuz - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında açık kalacak.