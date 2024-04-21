İZMİR (AA) - Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da TFF 2. Lig'de tutunamadı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta mücadelesinde deplasmanda İskenderunspor'a 3-0 yenilen Denizli temsilcisi bitime 2 hafta kala 2. Lig'den düştü. Yeşil-siyahlı ekip, gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer alacak.

2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.

Kaynak: aa