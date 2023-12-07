KOCAELİ (İGFA) - Avrupa’nın en büyük çevre projelerinden birisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesini farklı kuruluşlar ziyaret etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda çeşitli kaynaklarda yayınlanmak üzere uluslararası basın mensupları İzmit Körfezi Dip Çamuru Bertarafı ve Susuzlaştırılması projesini yerinde inceledi. Yurt dışından gelen gazeteciler izlenimlerini uluslararası yayın kuruluşlarında aktaracak.

SUNUM VE SAHA İNCELEMESİ

Saha incelemesi öncesinde yapılan toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi’nin bütünleşik çevresel yönetimi açısından yapılan çalışmalar ve proje hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunum ve proje hakkındaki karşılıklı görüş alışverişinden sonra Önem, Alman ve Kanada asıllı gazeteciler ile birlikte, dip çamuru şantiye alanında incelemelerde bulundu. Saha incelemesinde Önem, İzmit Körfezinde yapılan tüm çalışmalar hakkında ayrıca bilgi verdi.

PROJE GAZETECİLERİ HEYECANLANDIRDI

Dip çamuru temizlik projesini yerinde görme imkanı bulan gazeteciler, deniz ekosistemine önemli zarar veren çamurun böyle büyük bir çalışma ile çevresel açıdan doğru yönetilmesi amacıyla birçok mühendislik disiplinini bir araya getiren projeye hayranlıklarını dile getirdi. Dünyanın her köşesindeki çevre çalışmalarını yakından takip eden uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri, Marmara sularının temizlenerek biyoçeşitliliğin tekrar geri kazanılmasına yönelik çabaların bir parçası olarak İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarıyla ilgilendiklerini söyledi. Ayrıca, Marmara Denizi'nin korunması üzerine uzun bir rapor hazırladıklarını ve yakın bir zamanda bu raporlarını yayınlayacaklarını ifade ettiler.