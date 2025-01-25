TAN Grup Company üst düzey yönetim kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir atama gerçekleştirdi. YDA’nın uzun yıllar Dalaman Havalimanı Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz, Tan Grup Company bünyesinde CEO olarak göreve başladı.

Turizmden otomotive, inşaattan eğitime bir çok farklı alanda yatırımları bulunan TAN Grup Company’de, YDA Dalaman Havalimanı Eski Genel Müdürü Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz CEO olarak göreve başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TAN Grup Company Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan, şirketlerin yönetimiyle ilgili daha profesyonel bir anlayışı tesis etmeye çalıştıklarını belirterek “Cengiz Bey Türkiye’nin önemli yöneticilerinden biri. Yaptığı başarılı çalışmalarını bundan sonra TAN Grup Company çatısı altında sürdürecektir. TAN Grup olarak şirket yönetimi konusunda profesyonellerle çalışmaya önem veriyoruz. Hedefimiz gerek turizm gerekse diğer faaliyet alanlarımızda bölgemize yeni yatırımlar kazandırmak ve TAN Grup Company ismini uluslar arası bir marka haline getirmektir” dedi.

Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz Kimdir?

13 Ocak 1971 tarihinde Çelikhan’da doğan Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra Eskişehir Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında tamamlayan Dr. Ayaz, Dublin Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları üzerine doktora yaparak akademik kariyerine önemli bir katkı sağlamıştır.

Akademik çalışmalarına ek olarak, Dr. Ayaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksekokulu’nda uzun yıllar öğretim görevlisi olarak görev almış ve bilgi birikimini genç nesillere aktarmıştır. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde gençlere yönelik seminerler düzenlemiş ve deneyimlerini paylaşarak ilham kaynağı olmuştur.

İş dünyasında ise Türkiye’nin önde gelen firmalarında üst düzey yönetim pozisyonlarında bulunmuş ve birçok şirkete kurumsal süreç danışmanlığı yapmıştır. Son olarak YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü olarak sekiz yıl boyunca görev yapmış, bu süreçte şirketin %60’lık hissesinin satışı sonrası, kendi isteğiyle görevinden ayrılarak kurumsal süreç danışmanlığı çalışmalarına devam etmiştir.

Aynı zamanda Türkiye’nin önemli iş dünyası yayınlarından Business Global World dergisinde köşe yazarlığı yapmaya devam eden Dr. Ayaz, akademik ve profesyonel birikimini Tan Grup Company çatısı altında daha da ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz evli ve bir çocuk babasıdır.