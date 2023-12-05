2024 seçim süreci nedeniyle CHP’den aday adaylık süreci devam ederken, 28.dönem CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı da olan Orhan Çakır, Keşan Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da basın mensupları ile Deniz Lounge’de bir kahvaltıda buluşan Orhan Çakır, Keşan Belediye Başkan aday adaylığı formunu ilçe başkanlığına teslim etti. İlçe başkanlığında gerçekleşen toplantıya Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra partili üyeler ile Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, Tekirdağ eski dönem Belediye Başkanı Adem Dalgıç, Uzunköprü eski dönem Belediye Başkanı Enis İşbilen, Çamlıca eski dönem belediye başkanı Halil Büyükyatıkçı da katıldı.

CHP İlçe Sekteri Muzaffer Özcan, partide aday adaylığı sürecinin devam ettiğini belirterek ,"Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği ve 28.dönem Edirne Milletvekili aday adayı olan Orhan Çakır da bugün Keşan Belediye Başkan Aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirecek. Kendisine ve tüm aday adaylarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Özcan'dan sonra söz alan Çakır da, tüm katılımcılara teşekkür etti.

“Çok değerli arkadaşlarım; “2.Yüzyılda Keşan” sloganı ile Keşan için yeni bir başlangıç diyerek adaylık sürecinin ilk adımı olan Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurumu bugün ilçe başkanlığımıza teslim ederek süreci başlatmış bulunmaktayım" diyen Çakır, "Partimizde yaşanan büyük kurultay sonrasında, delegelerimiz değişim ve yenileşme sürecinden yana karar almış ve Genel başkanımız Sn.Özgür Özel önderliğinde, ülkemizin her noktasında yerel yönetimlerde iktidar olma seferberliği ilan edilmiştir. Bu bağlamda öncelikle yeni göreve seçilen başta Sn. Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere parti yönetim kadrolarımıza ve bölge milletvekillerimiz Sn. Ediz Ün ve Sn. Baran Yazgan’a görevlerinde başarılar diliyorum. Siyasi ve iş hayatım boyunca, hep başarılı işler yapmayı, çevreye ve topluma yararlı bir birey olmayı kendime amaç edindim. İstanbul Büyükşehir belediye meclisinde 4.5 yıl boyunca 16 milyon nüfusuyla dünyanın önemli şehirlerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Meclisi görevini yürütmenin, böylesine değerli bir kente hizmet etmenin ve İBB başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer almanın onur ve gurunu yaşadım.Trakyalı hemşehrilerime yaklaşımını, halkçı yönetim ve çözüm odaklı çalışmasını, icracılıktaki başarısını ve kazanma odaklı çalışma modelini örnek aldığım Ekrem Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma modeli desteğiyle, bana öğrettikleriyle bugün buradayım" diye konuştu.

Hedefinin 65 bin Keşanlıyı ayırmadan, sosyal demokrat belediyeciliğin vazgeçilmez ilkesi olan eşitlik ilkesinin, katılımcı, şeffaf, ortak akla inanan, ranta değil halkın gerçek sorunlarına çözüm üretmeyi önceleyen bir belediye yönetimi oluşturmak olduğunu kaydeden Çakır, "Keşan’ı, tüm Keşanlıların daha huzurlu, daha konforlu, daha sağlıklı ve daha mutlu yaşadığı bir kent haline getireceğiz. Aday adaylığımı sadece benim değil, halkçı, şeffaf, katılımcı, özgür, eşitlikçi ve liyakate değer veren, yerel demokrasiye inanan bir anlayışın, aday adaylığı olarak görüyorum. Şayet seçilir ve Keşan’a hizmet sunmanın onurunu yaşarsam, en az Mehmet Gemici ve Mehmet Özcan başkanlarım kadar çok çalışacağıma ve tıpkı onlar gibi her zaman Keşan’lılar ile iç içe olacağıma şimdiden söz veriyorum" dedi.