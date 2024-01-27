(İGFA) - Türkiye, Orta Vadeli Programa göre 2026 yılı sonu için 302,2 milyar dolar ihracat hedefi ortaya koydu. 120 bin ihracatçı bu hedefe ulaşmak için 7 gün 24 saat çalışırken, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’ten gelen döviz kuru açıklaması ihracatçılarda moralleri bozdu.

Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur" şeklindeki sosyal medya paylaşımını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “İhracatta yurt dışı talep elbette önemlidir. Ancak günümüzde yurt dışından talep olmasına rağmen pek çok ihracatçımız döviz kurlarının mevcut seviyesi nedeniyle fiyat tutturamaz halde. İhracatçılarımız fiyat veremez noktaya geldi. Türkiye ihracata dayalı bir büyüme hedefliyorsa bugünkü döviz kurları bu büyümeye zemin hazırlamıyor” tespitinde bulundu.

TÜİK tarafından açıklanan yüzde 129’luk hissedilen enflasyon oranına vurgu yapan Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’de yaşanan durumu TÜİK özetledi. Girdi maliyetlerimiz yüzde 129 civarında artarken döviz kurundaki artış yüzde 60 seviyesinde kaldı. 2024 yılında yerel seçimler olduğu için döviz kuru üzerindeki baskı devam ediyor. İhracat pazarlaması akşamdan sabaha değişen bir olgu değil. Bir pazara girmek için yıllarda mücadele etmeniz gerekir. Döviz kurlarının mevcut seviyesi nedeniyle ihraç pazarlarımızı kısa sürede değiştiremeyiz. Bizim rekabetçiliğimizi koruyan döviz kuruna ihtiyaç var. Bugün emek yoğun sektörlerde rekabetçiliğimiz diplerde. Bu durumu anlamak için ihracat rakamlarına bakmak yeterli. İhracat rakamlarındaki kara tablo 2024 yılının ilk yarısında da sürecek gibi görünüyor. İhracatçı firmalarımız maliyetleri sürekli artarken, döviz kuru öngörüsünde bulunamadıkları için bütçe yapamaz konuma düştüler. Orta Vadeli Programda ortaya koyduğumuz ihracat hedeflerinin tutturulması için döviz kurunun üzerindeki baskıya son verilmesi gerekiyor.”