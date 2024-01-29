İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme süreci için yeni bir tarih belirledi. Daha önce 31 Aralık 2022 olarak duyurulan tarih, yoğunluk sebebiyle 31 Aralık 2024'e ertelendi.

Bakanlık, 1 Ocak 2016 öncesine ait ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini hatırlattı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılında yaptığı duyuruya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşların yeni tip ehliyet için başvurularının gecikmesi ve sonrasında yoğunluğun yaşanması nedeniyle eski sürücü belgelerinin değişim tarihi ertelendi.

Bu karara göre 1 Ocak 2016 yılından önce verilen eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Yenilememe cezası ne kadar?

Son olarak 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmeyen sürücü belgeleri için ödenecek ceza belli oldu. Sürücüler, ehliyetlerini yeni tip olarak kullanmaya devam etmezlerse ve eski tip ehliyetleriyle trafiğe çıkarlarsa ödemeleri gereken para cezası 4 bin 64 TL olacak. Bu ceza, 2015 yılı içerisinde ödenmeye başlanacak ve ehliyet yenilenmedikçe katlanarak artması öngörülüyor.

Sürücüler ehliyetlerini yenilemek için çok sayıda soru işaretine sahip. Konuyla ilgili pek çok detay merak ediliyor. Peki, eski ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Sürücülerin yeni sürücü belgelerine geçmeleri için ödemeleri gereken değişiklik masrafı toplam 15 TL olacak. Ehliyet değiştirme ücreti olarak belirlenen bu ücret, 13 TL kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedelinin toplamını ifade ediyor.

Ehliyet yenileme içir gerekli evraklar

Eski ehliyetleri yeni tip olarak değiştirmek isteyenlerin öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu almaları gerekiyor. Bunun için müdürlüğün internet sitesinden veya ALO 199 hattından randevu alınabiliyor.

Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir), 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu ya da özel hastanelerden alınan sağlık raporu.