MUĞLA (AA) - Ziyarette esnafın sorunlarını dinleyen ve talepleri not alan Kökten, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeni sanayi sitesi projesinin olumlu karşılandığını belirten Kökten, Fethiye'nin yıllardır bekleyen sorunlarının çözüme kavuşturulacağını kaydetti

Uğradıkları iş yerlerinde esnaf ile sohbet ettiklerini esnafın sorun ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Kökten, "Tüm sanayi esnafımızın şu anda derdini biliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte sorunlarını çözmek için canla başla çalışacağız." dedi.

Kökten'e ziyaretinde, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.