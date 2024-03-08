31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Fethiye’de 16 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı’nın yanı sıra, 1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.
Belediye Meclisi’ne ise 17 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday ise çıkmadı.
İşte, Fethiye Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
FADİME AMAÇ
BELEDİYE MECLİSİ
- Oğuz Yıldız Turizm Ortaokul/Lise
- Hasan Tokatçı Emekli Ortaokul/Lise
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ALİM KARACA
BELEDİYE MECLİSİ
- Sabri Oğuz Bolelli Meteoloji Ve Malz. Müh.Yönetici Üniversite/Yüksekokul
- Ali Özgür Kullukçu Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Melek Gözde Gürsoy İnş. Yük. Müh. Üniversite/Yüksekokul
- Veli Uysal Emekli Esnaf Ortaokul/Lise
- Tuğçe Doğu İç Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Halil Duman Turizm Ortaokul/Lise
- Nurettin Metin Sevinç Müteahit İlkokul
- Taner Boz Emekli Esnaf Ortaokul/Lise
- Fatih Ugan Harita Tekn. Üniversite/Yüksekokul
- Dilaver Acar Tacir Ortaokul/Lise
- Muharrem Akalın Emekli Bankacı Üniversite/Yüksekokul
- Şevki Arıcan Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Doğuş Çelik Tacir Ortaokul/Lise
- Ruhtan Başkaya Emekli Subay Üniversite/Yüksekokul
- Gülümser Oymak Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Derya Yılmaz Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Saniye Gönen Emekli Ortaokul/Lise
- Necati Bölükbaşı Esnaf Ortaokul/Lise
- Mustafa Kırçıl Turizm Üniversite/Yüksekokul
- Arif Emrah Tekelioğlu Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Sertaç Göktepe Esnaf Ortaokul/Lise
- Cüneyt Ağartan Turizm Ortaokul/Lise
- Esra Ergün Aybek İç Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Fethiye Arslan Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Yıldız Gökmen Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Hüseyin İlker Tunca Turizm Üniversite/Yüksekokul
- Güler Özcan Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Özgür Gökçe Esnaf İlkokul
KONTENJAN
- Bülent Uysal Turizm Üniversite/Yüksekokul
- Ünal Karaisaoğlu İnş. Tek. Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Uzunoğlu Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
SANİYE KULAÇ
BELEDİYE MECLİSİ
- Savaş Zeybek Emlakçı İlkokul
- Ezel Babur İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Tefik Tecer İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Alkan Erdener Orhan İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Serdar Başbuğ Emlakçı Üniversite/Yüksekokul
- Yücel Can Söğüt Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Ümit Aydın Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Sedat Çelebi İş İnsanı İlkokul
- Soner Kartal Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Ali Özgür Takaç Dansçı Ortaokul/Lise
- Derya Akbaba Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Selma Aydın Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- İbrahim Turhan İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Serhat Pektaş İşçi Ortaokul/Lise
- Nazife Tümtürk Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Birkan Baysal İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Selma Akkaya Kazıklı Turizm Ortaokul/Lise
- Adem Selek İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Yılmaz Demir Serbest İlkokul
- Süreya Orhan Gücün Emekli Üniversite/Yüksekokul
- İsmail Arslan Emekli Ortaokul/Lise
- Tuğçe Sekmen İşçi Üniversite/Yüksekokul
- Şeref Zeybek Emlakçı Üniversite/Yüksekokul
- Handan Varlıkoğlu İşçi Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Bilginer Öztürk Emekli Ortaokul/Lise
- Nazife Yılmaz Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- İbrahim Özdemir Esnaf Ortaokul/Lise
- Kadir Alagöz İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Mustafa Oran Emekli Üniversite/Yüksekokul
DEMOKRATİK SOL PARTİ
EDA ALBAYRAK
BELEDİYE MECLİSİ
- İsmail Sargın Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Emre Talat Çekçen Serbest Ortaokul/Lise
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECİLİSİ
- Hakan Aksoy Ortaokul/Lise
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
HASAN YILDIRIM
BELEDİYE MECLİSİ
- Yücel Eren İktisatçı Üniversite/Yüksekokul
HÜR DAVA PARTİSİ
İLYAS CENGİZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Serhat Çiçek İşçi Ortaokul/Lise
İYİ PARTİ
BEHÇET SAATCI
BELEDİYE MECLİSİ
- Mete Atay Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Kadir Sarıhan Diş Doktoru Üniversite/Yüksekokul
- Şenay Karademir Doktor Üniversite/Yüksekokul
- Koray Hayvacı Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Okan Arıkan Esnaf Ortaokul/Lise
- Hilal Polat Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Palet Demirel Emekli Ortaokul/Lise
- Bayram Viran İş İnsanı Ortaokul/Lise
- İlker Can Emekli Ortaokul/Lise
- Ömer Uysal İş İnsanı İlkokul
- Viliz Köse Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Mehmet Kaşıkcı Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Hilmi Alagöz Esnaf İlkokul
- Salih Arsal İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Mehmet Başıhoş İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Baha Koyuncu Turizm Ortaokul/Lise
- Sadık Özdemir İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Hasan Yöntem Emekli Ortaokul/Lise
- Ramazan Arslan Esnaf Ortaokul/Lise
- Filiz Arsal Mali Müşavir Ortaokul/Lise
- Cengiz Ünal İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Can Yılmaz İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Ayşe Gül Dirgen Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Cengiz Balaban Kaptan Ortaokul/Lise
- Savaş Püseli Kaptan Ortaokul/Lise
- Yunus Tomaş İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Halil Ergenay İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Mahmut Konak İş İnsanı Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Hülya Yörenti Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Ercan Balcı Emekli İlkokul
- Ozan Altıok Emekli Ortaokul/Lise
MİLLET PARTİSİ
ABDİL ÖLEMEZ
MİLLİ YOL PARTİSİ
ALAATTİN ARSLAN
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
MUHAMMET KÖKTEN
BELEDİYE MECLİSİ
- Nuri Öztürk Eczacı Üniversite/Yüksekokul
- Yusuf Çaylı Eski Belediye Başkanı İlkokul
- Emrah Aydın Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Kamil Mutlu Demirtaş Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Cengiz Çay Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Adnan Özal Esnaf İlkokul
- Muammer Uğur Pehlivan Esnaf Ortaokul/Lise
- Veli Duman Turizm İlkokul
- Çağdaş Kocayiğit Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Gülhanım Boz Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- İbrahim Külür Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Adem Aykırı Esnaf İlkokul
- Soner Taşar Esnaf İlkokul
- Süleyman Topcuoğlu Esnaf Ortaokul/Lise
- Sinan Cengil Çiftçi Ortaokul/Lise
- Ümit Şimşek Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Halime Karagöz Emekli Ortaokul/Lise
- Salih Bülbül Emekli İlkokul
- Berat Mutlu Bulut Esnaf Ortaokul/Lise
- Lale Dadaş Yakut Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Çalışkan Elektrik Tekn. İlkokul
- Zeynep Deniz Düzenli Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Özütok Esnaf Ortaokul/Lise
- Şerif Karayazı Esnaf Ortaokul/Lise
- Yaşar Gökdal Serbest İlkokul
- Elif Nur Demirci Diyetisyen Üniversite/Yüksekokul
- Ramazan Çetin Serbest İlkokul
- Begüm Ünsal Gürel Psikolog Üniversite/Yüksekokul
- Emine Arsal Özel Sektör Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Gülnur Arık Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Atik Ünlükaya Esnaf Ortaokul/Lise
SAADET PARTİSİ
ÖMER FARUK KILINÇ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ömer Uludağ Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Şule Çatal Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
- Süleyman Alban Esnaf Ortaokul/Lise
- Mehmet Akbulut Emekli İlkokul
- Aydın Boynueğri Emekli Ortaokul/Lise
- Atilla Sürücü Esnaf Ortaokul/Lise
- Çağdaş Akkaya Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Kemal Tosun Emekli İlkokul
- Erdoğan Menge Eczacı Ortaokul/Lise
- Serkan Acar Eczacı Üniversite/Yüksekokul
- Oğuzhan Aykurt Esnaf Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Hasan Kazak Emekli İlkokul
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Selçuk Arda Doktor Üniversite/Yüksekokul
- Ali Erol Doktor Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Serdar Adakale Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Mesude Yeşim Mukan Emekli-İngiliz Filolojisi Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Sema Efe Doktor Üniversite/Yüksekokul
- Şaban Girgin Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Görkem Göktaş Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Özgür Ökten Yat Kaptanı Ortaokul/Lise
- Zuhal Yeşim Dursun Bilgisayar Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Cevahir Meliha Burun İngilizce Öğretmeni Üniversite/Yüksekokul
- Sadi Avcı Çiftçi Ortaokul/Lise
- Zeynep Çakmak Paramedik Üniversite/Yüksekokul
- Filiz İslamoğlu Pedagog Üniversite/Yüksekokul
- İlknur Çimen Psikolojik Danışman Üniversite/Yüksekokul
- Derya Mete Türkmen Emekli Memur Üniversite/Yüksekokul
- Züleyha Yavuz Yiğider Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Neşe Çevik Pazar Esnafı Ortaokul/Lise
- Aybala Sengül Çevik Öğrenci Ortaokul/Lise
- Aleyna Çevik Eğitmen Ortaokul/Lise
- Sevim Sevgi Atar Emekli Memur Ortaokul/Lise
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
ALTAN TÜREL
BELEDİYE MECLİSİ
- İsmail Ferit Avci İşçi Ortaokul/Lise
- Belgin Falay İşçi Ortaokul/Lise
- Dilek Çolak İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
- Emine Suna İşçi Ortaokul/Lise
- Arda Falay Ekonomist Üniversite/Yüksekokul
VATAN PARTİSİ
SELÇUK SELVİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Turgut Olçaş Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Osman Şenel İktisatçı Üniversite/Yüksekokul
- Ekim Dalgıç Emekli Ortaokul/Lise
- Hüdaverdi Yıldız Emekli Ortaokul/Lise
- Özgür Öncü Turizm Üniversite/Yüksekokul
- Cenk Tümer Özdemir Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Cahit Aktaş Esnaf Ortaokul/Lise
- Lütfiye Uzun Turizm Üniversite/Yüksekokul
YENİDEN REFAH PARTİSİ
ENGİN DAĞ
BELEDİYE MECLİSİ
- Mehtap Durak Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Altay Esnaf İlkokul
- Mehmet Şirin Cengiz Esnaf İlkokul
- Cengiz Nebioğlu Öğrenci Ortaokul/Lise
- Yusuf Can Yavuz Esnaf Ortaokul/Lise
- Davut Şahin Öğrenci Ortaokul/Lise
- Berat Kızılboğa Esnaf İlkokul
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ
YASİN CANYURT
BELEDİYE MECLİSİ
- Muhammet Şahin İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Tuğçe Kahya İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
ZAFER PARTİSİ
MÜJGAN DİKMEN
BELEDİYE MECLİSİ
- Melek Mukaddes Yüksel Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Selda Cömert Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
- Canan Aydemir Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Aleyna Aykır Öğrenci Ortaokul/Lise
- Ahmet Cesur Turizm Ortaokul/Lise
- İlhan Rüçhan Şahin Serbest Ortaokul/Lise
- Gökhan İnan Kaptan Ortaokul/Lise
- Bülent Kementoğlu Turizm Ortaokul/Lise
- Gazali Onaran Satış Elemanı Ortaokul/Lise
- İlker Erişen Öğrenci Ortaokul/Lise
- Uğur Özdel Turizm Üniversite/Yüksekokul
- Salih Oğuz Atılgan Emlakçı Üniversite/Yüksekokul
- Boğaçhan İlhan İşcener Emlakçı Üniversite/Yüksekokul
- Umut Yakub Şeker Yönetici Üniversite/Yüksekokul
- Tarık Akınci Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Burak Fırat Karabulut Yazılım Üniversite/Yüksekokul
- Erkan Kurtman Öğrenci Ortaokul/Lise
- Hüseyin Noyan Kaptan Ortaokul/Lise
- Özlem Karaduman Yazılım Ortaokul/Lise
- Aral Can Doğan Müşteri Temsilcisi Üniversite/Yüksekokul
BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
EMİN KONUK