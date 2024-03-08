31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Fethiye’de 16 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı’nın yanı sıra, 1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.

Belediye Meclisi’ne ise 17 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday ise çıkmadı.

İşte, Fethiye Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

FADİME AMAÇ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Oğuz Yıldız Turizm Ortaokul/Lise
  2. Hasan Tokatçı Emekli Ortaokul/Lise

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ALİM KARACA

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Sabri Oğuz Bolelli Meteoloji Ve Malz. Müh.Yönetici Üniversite/Yüksekokul
  2. Ali Özgür Kullukçu Avukat Üniversite/Yüksekokul
  3. Melek Gözde Gürsoy İnş. Yük. Müh. Üniversite/Yüksekokul
  4. Veli Uysal Emekli Esnaf Ortaokul/Lise
  5. Tuğçe Doğu İç Mimar Üniversite/Yüksekokul
  6. Halil Duman Turizm Ortaokul/Lise
  7. Nurettin Metin Sevinç Müteahit İlkokul
  8. Taner Boz Emekli Esnaf Ortaokul/Lise
  9. Fatih Ugan Harita Tekn. Üniversite/Yüksekokul
  10. Dilaver Acar Tacir Ortaokul/Lise
  11. Muharrem Akalın Emekli Bankacı Üniversite/Yüksekokul
  12. Şevki Arıcan Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  13. Doğuş Çelik Tacir Ortaokul/Lise
  14. Ruhtan Başkaya Emekli Subay Üniversite/Yüksekokul
  15. Gülümser Oymak Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  16. Derya Yılmaz Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  17. Saniye Gönen Emekli Ortaokul/Lise
  18. Necati Bölükbaşı Esnaf Ortaokul/Lise
  19. Mustafa Kırçıl Turizm Üniversite/Yüksekokul
  20. Arif Emrah Tekelioğlu Emekli Üniversite/Yüksekokul
  21. Sertaç Göktepe Esnaf Ortaokul/Lise
  22. Cüneyt Ağartan Turizm Ortaokul/Lise
  23. Esra Ergün Aybek İç Mimar Üniversite/Yüksekokul
  24. Fethiye Arslan Emekli Üniversite/Yüksekokul
  25. Yıldız Gökmen Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  26. Hüseyin İlker Tunca Turizm Üniversite/Yüksekokul
  27. Güler Özcan Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  28. Özgür Gökçe Esnaf İlkokul

KONTENJAN

  1. Bülent Uysal Turizm Üniversite/Yüksekokul
  2. Ünal Karaisaoğlu İnş. Tek. Üniversite/Yüksekokul
  3. Mehmet Uzunoğlu Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

SANİYE KULAÇ

BELEDİYE MECLİSİ

Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, marinadaki işçilerle yemek yedi Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, marinadaki işçilerle yemek yedi
  1. Savaş Zeybek Emlakçı İlkokul
  2. Ezel Babur İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  3. Tefik Tecer İş İnsanı Ortaokul/Lise
  4. Alkan Erdener Orhan İş İnsanı Ortaokul/Lise
  5. Serdar Başbuğ Emlakçı Üniversite/Yüksekokul
  6. Yücel Can Söğüt Avukat Üniversite/Yüksekokul
  7. Ümit Aydın Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  8. Sedat Çelebi İş İnsanı İlkokul
  9. Soner Kartal Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  10. Ali Özgür Takaç Dansçı Ortaokul/Lise
  11. Derya Akbaba Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  12. Selma Aydın Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  13. İbrahim Turhan İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  14. Serhat Pektaş İşçi Ortaokul/Lise
  15. Nazife Tümtürk Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  16. Birkan Baysal İş İnsanı Ortaokul/Lise
  17. Selma Akkaya Kazıklı Turizm Ortaokul/Lise
  18. Adem Selek İş İnsanı Ortaokul/Lise
  19. Yılmaz Demir Serbest İlkokul
  20. Süreya Orhan Gücün Emekli Üniversite/Yüksekokul
  21. İsmail Arslan Emekli Ortaokul/Lise
  22. Tuğçe Sekmen İşçi Üniversite/Yüksekokul
  23. Şeref Zeybek Emlakçı Üniversite/Yüksekokul
  24. Handan Varlıkoğlu İşçi Üniversite/Yüksekokul
  25. Mustafa Bilginer Öztürk Emekli Ortaokul/Lise
  26. Nazife Yılmaz Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  27. İbrahim Özdemir Esnaf Ortaokul/Lise
  28. Kadir Alagöz İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Mustafa Oran Emekli Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRATİK SOL PARTİ

EDA ALBAYRAK

BELEDİYE MECLİSİ

  1. İsmail Sargın Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Emre Talat Çekçen Serbest Ortaokul/Lise

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECİLİSİ

  1. Hakan Aksoy Ortaokul/Lise

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

HASAN YILDIRIM

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Yücel Eren İktisatçı Üniversite/Yüksekokul

HÜR DAVA PARTİSİ

İLYAS CENGİZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Serhat Çiçek İşçi Ortaokul/Lise

İYİ PARTİ

BEHÇET SAATCI

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mete Atay Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Kadir Sarıhan Diş Doktoru Üniversite/Yüksekokul
  3. Şenay Karademir Doktor Üniversite/Yüksekokul
  4. Koray Hayvacı Avukat Üniversite/Yüksekokul
  5. Okan Arıkan Esnaf Ortaokul/Lise
  6. Hilal Polat Mimar Üniversite/Yüksekokul
  7. Palet Demirel Emekli Ortaokul/Lise
  8. Bayram Viran İş İnsanı Ortaokul/Lise
  9. İlker Can Emekli Ortaokul/Lise
  10. Ömer Uysal İş İnsanı İlkokul
  11. Viliz Köse Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  12. Mehmet Kaşıkcı Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  13. Hilmi Alagöz Esnaf İlkokul
  14. Salih Arsal İş İnsanı Ortaokul/Lise
  15. Mehmet Başıhoş İş İnsanı Ortaokul/Lise
  16. Baha Koyuncu Turizm Ortaokul/Lise
  17. Sadık Özdemir İş İnsanı Ortaokul/Lise
  18. Hasan Yöntem Emekli Ortaokul/Lise
  19. Ramazan Arslan Esnaf Ortaokul/Lise
  20. Filiz Arsal Mali Müşavir Ortaokul/Lise
  21. Cengiz Ünal İş İnsanı Ortaokul/Lise
  22. Can Yılmaz İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  23. Ayşe Gül Dirgen Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  24. Cengiz Balaban Kaptan Ortaokul/Lise
  25. Savaş Püseli Kaptan Ortaokul/Lise
  26. Yunus Tomaş İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  27. Halil Ergenay İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  28. Mahmut Konak İş İnsanı Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Hülya Yörenti Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Ercan Balcı Emekli İlkokul
  3. Ozan Altıok Emekli Ortaokul/Lise

MİLLET PARTİSİ

ABDİL ÖLEMEZ

MİLLİ YOL PARTİSİ

ALAATTİN ARSLAN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

MUHAMMET KÖKTEN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Nuri Öztürk Eczacı Üniversite/Yüksekokul
  2. Yusuf Çaylı Eski Belediye Başkanı İlkokul
  3. Emrah Aydın Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  4. Kamil Mutlu Demirtaş Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  5. Cengiz Çay Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  6. Adnan Özal Esnaf İlkokul
  7. Muammer Uğur Pehlivan Esnaf Ortaokul/Lise
  8. Veli Duman Turizm İlkokul
  9. Çağdaş Kocayiğit Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  10. Gülhanım Boz Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  11. İbrahim Külür Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  12. Adem Aykırı Esnaf İlkokul
  13. Soner Taşar Esnaf İlkokul
  14. Süleyman Topcuoğlu Esnaf Ortaokul/Lise
  15. Sinan Cengil Çiftçi Ortaokul/Lise
  16. Ümit Şimşek Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  17. Halime Karagöz Emekli Ortaokul/Lise
  18. Salih Bülbül Emekli İlkokul
  19. Berat Mutlu Bulut Esnaf Ortaokul/Lise
  20. Lale Dadaş Yakut Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  21. Mehmet Çalışkan Elektrik Tekn. İlkokul
  22. Zeynep Deniz Düzenli Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  23. Ahmet Özütok Esnaf Ortaokul/Lise
  24. Şerif Karayazı Esnaf Ortaokul/Lise
  25. Yaşar Gökdal Serbest İlkokul
  26. Elif Nur Demirci Diyetisyen Üniversite/Yüksekokul
  27. Ramazan Çetin Serbest İlkokul
  28. Begüm Ünsal Gürel Psikolog Üniversite/Yüksekokul
  29. Emine Arsal Özel Sektör Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Gülnur Arık Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  2. Atik Ünlükaya Esnaf Ortaokul/Lise

SAADET PARTİSİ

ÖMER FARUK KILINÇ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ömer Uludağ Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  2. Şule Çatal Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
  3. Süleyman Alban Esnaf Ortaokul/Lise
  4. Mehmet Akbulut Emekli İlkokul
  5. Aydın Boynueğri Emekli Ortaokul/Lise
  6. Atilla Sürücü Esnaf Ortaokul/Lise
  7. Çağdaş Akkaya Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  8. Kemal Tosun Emekli İlkokul
  9. Erdoğan Menge Eczacı Ortaokul/Lise
  10. Serkan Acar Eczacı Üniversite/Yüksekokul
  11. Oğuzhan Aykurt Esnaf Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Hasan Kazak Emekli İlkokul

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Selçuk Arda Doktor Üniversite/Yüksekokul
  2. Ali Erol Doktor Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Serdar Adakale Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Mesude Yeşim Mukan Emekli-İngiliz Filolojisi Üniversite/Yüksekokul
  3. Ahmet Sema Efe Doktor Üniversite/Yüksekokul
  4. Şaban Girgin Emekli Üniversite/Yüksekokul
  5. Görkem Göktaş Avukat Üniversite/Yüksekokul
  6. Mustafa Özgür Ökten Yat Kaptanı Ortaokul/Lise
  7. Zuhal Yeşim Dursun Bilgisayar Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  8. Cevahir Meliha Burun İngilizce Öğretmeni Üniversite/Yüksekokul
  9. Sadi Avcı Çiftçi Ortaokul/Lise
  10. Zeynep Çakmak Paramedik Üniversite/Yüksekokul
  11. Filiz İslamoğlu Pedagog Üniversite/Yüksekokul
  12. İlknur Çimen Psikolojik Danışman Üniversite/Yüksekokul
  13. Derya Mete Türkmen Emekli Memur Üniversite/Yüksekokul
  14. Züleyha Yavuz Yiğider Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  15. Neşe Çevik Pazar Esnafı Ortaokul/Lise
  16. Aybala Sengül Çevik Öğrenci Ortaokul/Lise
  17. Aleyna Çevik Eğitmen Ortaokul/Lise
  18. Sevim Sevgi Atar Emekli Memur Ortaokul/Lise

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

ALTAN TÜREL

BELEDİYE MECLİSİ

  1. İsmail Ferit Avci İşçi Ortaokul/Lise
  2. Belgin Falay İşçi Ortaokul/Lise
  3. Dilek Çolak İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
  4. Emine Suna İşçi Ortaokul/Lise
  5. Arda Falay Ekonomist Üniversite/Yüksekokul

VATAN PARTİSİ

SELÇUK SELVİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Turgut Olçaş Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  2. Osman Şenel İktisatçı Üniversite/Yüksekokul
  3. Ekim Dalgıç Emekli Ortaokul/Lise
  4. Hüdaverdi Yıldız Emekli Ortaokul/Lise
  5. Özgür Öncü Turizm Üniversite/Yüksekokul
  6. Cenk Tümer Özdemir Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  7. Cahit Aktaş Esnaf Ortaokul/Lise
  8. Lütfiye Uzun Turizm Üniversite/Yüksekokul

YENİDEN REFAH PARTİSİ

ENGİN DAĞ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mehtap Durak Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
  2. Mehmet Altay Esnaf İlkokul
  3. Mehmet Şirin Cengiz Esnaf İlkokul
  4. Cengiz Nebioğlu Öğrenci Ortaokul/Lise
  5. Yusuf Can Yavuz Esnaf Ortaokul/Lise
  6. Davut Şahin Öğrenci Ortaokul/Lise
  7. Berat Kızılboğa Esnaf İlkokul

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ

YASİN CANYURT

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Muhammet Şahin İş İnsanı Ortaokul/Lise
  2. Tuğçe Kahya İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul

ZAFER PARTİSİ

MÜJGAN DİKMEN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Melek Mukaddes Yüksel Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Selda Cömert Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
  3. Canan Aydemir Emekli Üniversite/Yüksekokul
  4. Aleyna Aykır Öğrenci Ortaokul/Lise
  5. Ahmet Cesur Turizm Ortaokul/Lise
  6. İlhan Rüçhan Şahin Serbest Ortaokul/Lise
  7. Gökhan İnan Kaptan Ortaokul/Lise
  8. Bülent Kementoğlu Turizm Ortaokul/Lise
  9. Gazali Onaran Satış Elemanı Ortaokul/Lise
  10. İlker Erişen Öğrenci Ortaokul/Lise
  11. Uğur Özdel Turizm Üniversite/Yüksekokul
  12. Salih Oğuz Atılgan Emlakçı Üniversite/Yüksekokul
  13. Boğaçhan İlhan İşcener Emlakçı Üniversite/Yüksekokul
  14. Umut Yakub Şeker Yönetici Üniversite/Yüksekokul
  15. Tarık Akınci Serbest Üniversite/Yüksekokul
  16. Burak Fırat Karabulut Yazılım Üniversite/Yüksekokul
  17. Erkan Kurtman Öğrenci Ortaokul/Lise
  18. Hüseyin Noyan Kaptan Ortaokul/Lise
  19. Özlem Karaduman Yazılım Ortaokul/Lise
  20. Aral Can Doğan Müşteri Temsilcisi Üniversite/Yüksekokul

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

EMİN KONUK