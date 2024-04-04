MUĞLA (AA) - CHP'den Fethiye Belediye Başkanlığına seçilen Alim Karaca, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Fethiye ilçesinde yeniden belediye başkanı seçilen Karaca, Fethiye Adliyesi İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ungan'dan mazbatasını aldı.

Fethiye'de seçimin sükunet içerisinde tamamlandığını ifade eden Karaca, "Bize seçim sürecinde partili partisiz destek verenlere şükranlarımız sunuyorum. Biz, önümüzdeki beş yıllık süreçte çok güzel hizmetler yapmaya deva edeceğiz." dedi.

Karaca, adliye önünde bekleyen partililere teşekkür etti.

Törene, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu ile partililer takıldı.