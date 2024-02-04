MUĞLA (AA) - Çamköy Kapalı Pazar Yeri önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Balcı'ya (46) çarpan kamyonetin sürücüsü M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
- Olay
M.K. idaresindeki 46 VF 232 plakalı kamyonet, Çamköy Kapalı Pazar Yeri önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Balcı'ya (46) çarpmış, kazada Balcı kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.
Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.Kaynak: aa