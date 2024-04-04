MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Bronz Cankurtaran Eğitimi" gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından odanın Likya Salonu'nda düzenlenen eğitime 17 kişi katıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Dalış ve Cankurtaran Eğitmeni Savaş Yapman ve Altın Cankurtaran Suat Acar tarafından iki gün süren eğitimde katılımcılara teorik bilgiler verildi.

Eğitimin son günü ise havuzda uygulama çalışmaları yapıldı. Katılımcılar yüzme teknikleri, kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı, havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişileri su dışına çıkarma ve çıkardıktan sonra yapılacak ilk yardım müdahaleleri konularında eğitildi.

Eğitimden başarıyla ayrılanlara belgeleri verilirken, bronz cankurtaran belgelerinin 2 yıl geçerli olacağı kaydedildi.

Ayrıca eğitim programı kapsamında FTSO üyesi işyerlerine 1 Nisan-1 Aralık tarihlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği duyuruldu.