MUĞLA (AA) - İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, beraberindeki 2 dalgıç ile Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış gerçekleştirdi.

Dalgıçlar ilk olarak deniz dibinde açılan yaklaşık 15 metrelik Türk bayrağının önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla poz verdi daha sonra ise bayraklarla yüzdü.

Aksiyon kamerayla kaydedilen etkinlikte, dalgıçların önünde yüzen balıklar dikkat çekti.

Diktaş, 23 Nisan'da şanlı Türk bayrağını deniz dibinde dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.