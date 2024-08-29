MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, karadan araçla ulaşımı olmayan deniz kenarında yapılan temizlikte 50 torba çöp toplandı.

Gemiler Koyu Darboğaz mevkisinde bir patikayla ulaşılan bölgede, Fethiye Belediyesi ekipleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Bölgedeki tatilcilerin de destek verdiği çalışmada, 50 torba çöp toplandı. Plastikler, cam kırıkları ve diğer atıklardan oluşan çöpler tekneyle bölgeden alındı.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü saha şefi Mehmet Duran, gazetecilere, uyarılara rağmen bölgede kirlilik yaşanmasının üzücü olduğunu söyledi.