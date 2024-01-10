Söke'de sağanak etkili oldu Söke'de sağanak etkili oldu

MUĞLA (AA) -  İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de, iki gün süren aralıklı sağanağın ardından denizin rengi değişti.

Turkuaza dönüşen suyun rengi dron ile havadan görüntülendi.

Az sayıda kişi ise sahilde yürüyüş yaptı.

Kaynak: aa