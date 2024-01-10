MUĞLA (AA) - İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de, iki gün süren aralıklı sağanağın ardından denizin rengi değişti.
Turkuaza dönüşen suyun rengi dron ile havadan görüntülendi.
Az sayıda kişi ise sahilde yürüyüş yaptı.Kaynak: aa
MUĞLA (AA) - İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de, iki gün süren aralıklı sağanağın ardından denizin rengi değişti.
Turkuaza dönüşen suyun rengi dron ile havadan görüntülendi.
Az sayıda kişi ise sahilde yürüyüş yaptı.Kaynak: aa
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