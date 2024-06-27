MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıllar önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan ve kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan Kayaköy, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Geçen yıl ağırladığı 101 bin 868 misafirle Muğla'da en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci ören yeri ünvanına sahip Kayaköy'de yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor.

Kayaköy, bölgeye düzenlenen turlara katılanların ve turistlerin uğrak noktası oluyor.

"Hayalet köy"deki tarihi yapılar, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde biletle giriş yapılan Kayaköy, Fethiye Müze Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 bin kişiyi ağırladı.

- "Binlerce turisti Fethiye'de ağırladık"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AA muhabirine, ilçenin tanıtımı için yurt içi ve dışında birçok fuara katıldıklarını söyledi.

Fethiye'nin bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil merkezi konumunda yer aldığını ifade eden Karaca, "Fethiye farklı turizm destinasyonlarıyla herkesin tatilini yapabileceği ender bir turizm merkezi haline geldi. Bayram tatili dolu dolu geçti. Binlerce turisti Fethiye'de ağırladık. İlçede deniz kum güneşin yanında ören yerlerinde de kültür turizmi için gelen misafirlerimizi ağırladık. Geçmiş yıllarda en çok ziyaret edilen yerlerden olan Kayaköy'e bayramda 4 bin kişi geldi." dedi.

Karaca, belediye ve paydaşlarla Fethiye'de turizmi 12 aya yaymak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Cumhuriyet döneminden önce Kayaköy'de gazete çıkarıldığını belirten Karaca, "Kayaköy dağın yamacında ve birbirinin manzarasını kesmeyen yapılardan oluşuyor. Tarım alanının işgal edilmediği bir bölge. Bizler de bölgenin korunması için koruma amaçlı imar planıyla ilgili beş yıldır mücadele veriyoruz. Bu çalışmayı bakanlığımızla birlikte başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaca, mübadeleyle bölgeden ayrılan Rumlarla dostluğun sürmesi için bölgede dostluk ve barış festivalleri düzenlediğini kaydetti.

- "Burayı herkesin gelip görmesi gerekir"

Ailesiyle Bursa'dan tatile gelen Turgay Kılınç ise ören yerine girer girmez hayran kaldığını, şimdiye kadar gelmemiş olmanın pişmanlığını yaşadığını söyledi.

Evlerin dağın yamacına kurulu olduğunu, ovanın ise üretim amacıyla kullandığını dile getiren Kılınç, "Eskiler doğaya uyum sağlamış biz ise doğayı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Eskiler çok doğru yapmış. Burayı herkesin gelip görmesi gerekir. Evler birbirinin açısını kapatmayacak şekilde yapılmış. Mimari ustalık." dedi.

- "Herkesi ağırlamak için can atıyoruz"

Kayaköy'de restoran işleten Süleyman Çoban, ören yerine gelen turistlerin bölge esnafına ve halka ciddi ekonomik katkı sağladığını belirtti.

"Hayalet köy" olarak bilinen Kayaköy'ün ziyaretçilerle canlandığını vurgulayan Çoban, "Bölge Likya Yolu güzergahında da kalıyor. Buraya gelenler zaman zaman burada konaklayabiliyor. Eylülde ve sezonda Kayaköy yoğun ziyaretçi alıyor. Burada herkesi ağırlamak için can atıyoruz." diye konuştu.

- 5 bin yıllık geçmişi var

Bir tepenin yamacına kurulmuş, Rumların döneminden kalma Kayaköy'ün geçmişi, milattan önce 3000'lere kadar uzanıyor.

Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılındaki mübadele anlaşmasıyla terk edilen ve Türklerin yaşamaya başladığı köy, 1957'deki Fethiye depreminden etkilenmişti. Bölgedeki evlerin hasar görmesinin ardından köydeki yerleşik yaşam da sona ermişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kayaköy Ören Yeri olarak turizme kazandırılan köy, yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.