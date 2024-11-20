Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Ege Üniversitesi’ne bağlı Çeşme Turizm Fakültesi Shipley-Altındağ Öğrenci Yurdu’nun açılış törenine katıldı.

Törene daveti sebebiyle Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin’e teşekkürlerini ileten Genel Müdür Erkılınç, “Bu güzide yurt binasının inşasına dair yaşadığı heyecana yakından şahitlik ettim. Bu büyük gurura bizleri de ortak etti” dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın bu hizmetlerin yapılmasında sergilediği vizyon, yönetici perspektifi ve güçlü desteğe vurgu yapan Erkılınç, en büyük teşekkürü hayırsever Shipley-Altındağ ailesinin hak ettiğini söyledi.

Erkılınç, “Bugün telefonu elinize alıp bu iki ailenin adlarını internette arattığınızda onların ülke insanına, geleceğimize ne denli önemli hizmetler sunduklarını görüyorsunuz. Şahsen toplumumuza verdikleri bu önemli desteğe; günümüzde giderek azaldığı düşünülen yardımlaşma duygusunun güçlenerek yeşerdiğini göstermesi açısından paha biçilemeyeceğini düşünenlerdenim.

Robert Schumann, ‘Hayatta zor olan iki şey vardır: Biri insanın kendine iyi bir ad sağlaması, ikincisi de bu adı sürdürmesidir’ diyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Shipley-Altındağ ailesinin adları miras bıraktıkları bu eserlerle yaşayacak” şeklinde konuştu.

Törene katılan gençlere seslenen Erkılınç, ülkemizin en kıymetli sermayesinin, en değerli yatırımının her biri ayrı ayrı parıldayan gençlerimiz olduğunu kaydetti.

Erkılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çoğunluğu farklı illerden buraya okumaya gelmiş sizler için başta üniversite yöneticilerimiz olmak üzere, bütün sorumluluk sahipleri var gücüyle çalışıyor, ülkesine ve milletine faydalı, donanımlı bireyler olarak yetişmenizi arzu ediyor. Okuduğunuz bölümün, kısaca turizm işinin öyle alelade, basite alınacak bir mesele olmadığı da ortadadır.

Henüz sanayi ve teknoloji atılımını tam anlamıyla gerçekleştirememiş, savunma sanayisiyle başını kaldırmış ve yakın zamanda koşar adım ileriye yürüyecek ülkemizin bu yüzyıla damgasını vuracağına yürekten inanıyorum. Bu atılımda hiç şüphe yok ki lokomotif gücümüz, ‘bacasız sanayi’ olarak adlandırdığımız turizm sektörü olacaktır. 100 milyon turist hedefine bir an önce mutlaka ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla yakın gelecekte turizm sektöründe yönetici olacak sizlere baktığımda, üstlendiğiniz görevlerde başarılı olacağınızı ve hedeflerinize ulaşacağınızı görüyorum.”