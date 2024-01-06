Türkiye’nin en pahalı tüneli olan Göcek Tüneli geçişine zam geldi. Deli Dumrul Tüneli olarak adlandırılan 926 m.uzunluğundaki tünelde artık birinci sınıf araçlar (otomobil) için 15 lira yerine 25 liraya, ikinci sınıf araç (kamyon) 25 lira yerine 55 liraya, üçüncü sınıf araç (dingilli kamyon ve dingilli otobüs) 37 lira yerine 55 TL’ye, dördüncü sınıf araç grubu (tır) 45 lira yerine 85 liraya geçiş yapabilecekleri öğrenildi.

2.TÜNELİ DEVLET YAPTI

2006 yılında tek bölüm olarak yap-işlet-devret modeli ile hizmete giren Göcek Tüneli, açıldığı günden bu yana uyguladığı fiyat politikası ile bölgede büyük tartışma yaratıyordu. Aralık 2015’de devlet kendi imkanları ile 2.tüneli yaptı. Ancak 65 milyon liraya mal olan 2.tünel aylarca açılmadı. Hükümet ile Şirket arasında devam eden görüşmeler sonunda, aylarca atıl durumda kalan 2.tünel de hizmete girdi. Firma kısa süre sonra kendi yaptığı bölümü kapattı ve sadece devletin yaptığı 2.bölümü araç geçişinde kullanılmaya başlandı.

ÜCRETSİZ OLACAKTI

Tünel siyasetçilerin her zaman vaatleri arasındaydı. Ak Parti eski Milletvekili Ali Boğa, 2.tünel inşaatının başlangıcında “Tünel bedava olacak” demişti. Zamanın Başbakanı Ahmet Davutoğlu’da 2015’deki Muğla’ mitinginde, “Dalaman ile Fethiye’yi birleştiren Muğla’yla, Antalya arasında bağ kuran Göcek 2 Tüneli Muğlalılara ücretsiz olacak inşallah” demişti. Ancak Türkiye Cumhuriyetin Başbakanı’nın söylediği bu söze rağmen, bu hiç gerçekleşmedi.