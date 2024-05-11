Antalya’ya geziye giden ve Ortaca Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan ve içinde 22 öğrenci, 2 öğretmen ve bir sürücünün bulunduğu İbrahim Kara yönetiminde 48 ARJ 588 plakalı midibüs, yağışlı havanın etkisi kayganlaşan yolda, Göcek rampasında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Fethiye, Dalaman ve Ortaca’dan çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Dalaman itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza da araçta bulunan 22'si öğrenci, 25 kişi yaralanırken, yaralılar Fethiye, Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralı öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan ve yaralanan öğrencilerin, Ortaca Atatürk Ortaokulu'ndan oldukları, Ortaca’dan Antalya’ya 2 otobüs ve 1 midibüs ile gezi için gittikleri ve geri dönüş esnasında Midibüsün kaza yaptığı öğrenildi.