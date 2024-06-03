MUĞLA (AA) - Göcek kordonda özel bir marina tarafından kiralanan tekne bağlama iskelesi için belirlenen fiyatlara tekne sahipleri tepki gösterdi.

Oyuncu Erkan Petakkaya'nın da sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapması üzerine marina sahibi Mustafa Atilla bölgeye gelerek tekne sahipleriyle görüştü.

Tekne sahiplerinin taleplerini dinleyen Atilla, yıllık 1 milyon lira olan bağlama bedelini 200 bin liraya indirdi.

Atilla, gazetecilere, Göcek'in Türkiye'nin dünyaya kapılarını açtığı en önemli yüzlerinden olduğunu söyledi.

Göcek'in sadece Türkiye için değil tüm dünya için kıymetli bir yer olduğunu ifade eden Atilla, "Marinamızdan tüm Göcek halkı faydalanıyor. Bölgenin dünya markası haline gelmesini sağlayan insanların bazı sıkıntıları vardı. Onlar bunları dile getirme fırsatı ben de dinleme fırsatı buldum. Karşılıklı anlaşı ve uzlaşıyla bu sorunu çözdük. Bundan sonra el birliğiyle Göcek'i daha iyi bir marka haline getirmek için çalışacağız." dedi.

Erkan Petekkaya ise Göcek'teki teknecilerin sorunun çözülmesinin ardından çok mutlu olduklarını kaydetti.

Petekkaya, marina sahibi Atilla'ya teşekkür etti.