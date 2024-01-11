Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetinin "Meslek Ödülleri" sahiplerini buldu. Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törende, 11 kategoride 45 gazeteciye ödül verildi
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetinin seçici kurulu tarafından Grafik Tasarım kategorisinde Güney Ege Gazetesi’de ödül almaya hak kazandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Sülün tarafından verilen ödül, Güney Ege Gazetesi muhabiri Ceylin Şener’e takdim edildi. Ödüle layık görülenleri kutlayan Sarı, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de gazetecinin bütün tarafların görüşlerini almak suretiyle doğru bilgiyi halka aktarmakla yükümlü olduğunu söyledi.
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan da ödül alan gazetecileri kutladı.