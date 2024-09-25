İddiaya göre Ortaca Arıkbaşı mahallesinde bir tarla da geçtiğimiz gece arkadaş grubu alkol almak için toplandı. Gece ilerleyen saatlerde, yakın arkadaşları olan Ortaca Arıkbaşı Mahallesi’nden Metin Er’i de arayarak çağırdılar. Bir süre sohbet eden ve alkol alan grupta bir kişi yanında bulunan silahını çıkartarak havaya ateş etti. Bu sırada tabancada merminin bittiğini sanması ile tabancayı beline takarken silahın ateş aldığı ve çıkan kurşunun Metin Er’in kafasına isabet ettiği öğrenildi. Metin Er olayda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.