İlk iftar programı Ramazan ayının ilk günü Adnan Menderes Üniversitesi ile işbirliği ile başladı. Ramazan ayı boyunca Aydın ilinde günde 3.000 öğrencinin faydalanacağı iftar programlarına Aydın Valisi Sayın Yakup Canbolat katıldı ve ilk iftarını öğrencilerimizle birlikte yaptı.

Aydın Vakıflar Bölde Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde Muğla Üniversitesinde günde 2,000 öğrencinin Ramazan ayı boyunca yararlanacağı iftar programına Muğla Valimiz Sayın İdris Akbıyık ta katılım sağladı ve öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Vali beyle birlikte Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural, Menteşe Kaymakamımız Sayın Mehmet Eriş, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof Dr Turhan Kaçar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Sayın Ahmet Uzun,Muğla SGK İl Müdürü Özkan Arslan katılım sağladı.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Denizli ilimizde de PASVAK VE Ahmet Pakel Vakfı işbirliği ile Ramazan ayı boyunca 1.000 kişilik iftar programları devam etmektedir.