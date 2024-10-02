Ak Parti kongreye hazırlanıyor. Son yerel seçimlerin ardından Türkiye genelinde pekçok teşkilatın yenilenmesi beklenirken, Muğla’da bazı ilçe başkanlarının istifasının istendiği iddia edildi.

Muğla gündemine oturan iddilara göre, AKP Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, Datça İlçe Başkanı Fatih Keleş, Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan, Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve Dalaman İlçe Başkanı Şefik Oğuz'un istifasının istendiği belirtiliyor.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından ilk istifa haberi ise Fethiye’den geldi. Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol yayınladığı bir mesaj ile görevinden istifa etti. İddialar arasında yer alan diğer ilçe başkanlıklarından ise henüz bir açıklama gelmedi.