ANKARA (İGFA) - Sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlar aracılığıyla, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)” adı kullanılarak, vatandaşlarımıza yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edildiği kaydedildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmî kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.