ANKARA (İGFA) - Muharrem İnce'nin genel başkanlığındaki Memleket Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik stratejisini açıkladı.

Konuşmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun telefonlarına yanıt vermediği iddialarının doğru olmadığını açıklayarak başlayan İnce, CHP’nin “başkalaştığını” savunan ve “Ayrı dünyaların insanlarıyız” dedi.

Kürt sorunu konusunda İmamoğlu ve Özel’in “parti hafızasını bilmediğini” söyleyen İnce, “Çünkü yoklar. Gençlik kolunda yoklar, ilçe yönetiminde yoklar, il başkanlığında yoklar. 1989'daki yerel seçim başarısından sonra 1991’de genel seçimde nasıl rezil olduğumuzu bu arkadaşlarım hatırlamıyor. CHP’nin o günkü HEP'le iş birliğinden sonra 89 başarısının 91’de nasıl dip yaptığını bu arkadaşlarım bilmiyor. Özgür Bey de bilmiyor, Ekrem Bey de bilmiyor.” diye konuştu.

Özel’in “Bu ülkede herkes eşittir, Kürtler daha az az eşittir” sözlerine de gönderme yapan İnce, “Hiç kimse küçük eşit değildir. Herkes eşit bu ülkede. Herkes ayaz yemiştir. 12 Eylül günlerinde Diyarbakır Hapishanesi'nde Kürtler ayaz yemiştir. Mamak’ta ülkücüler ayaz yemiştir” dedi.

HALUK ÖZDOĞAN, MEMLEKET PARTİSİ ADAYI

Memleket Partisi olarak “kısıtlı imkanlarla” seçime girebilecekleri her yerde, kendi adaylarıyla yarışacaklarını açıklayan Muharrem İnce, toplantıda yerel seçimlere ilişkin yol haritasını açıkladı.

Muharrem İnce, CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Özdoğan’ın partiye katılım rozetini de takması sonrasında Özdoğan’ın Tarsus belediye başkan adayı olduğunu duyurdu.

13 yerde Memleket Partisi'nin adaylarını da açıklayan İnce, İstanbul’da eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen dahil 3 üç aday adayının olduğunu, adaylarını gelecek hafta açıklayabileceklerini söyledi.

İnce’nin açıkladığı 13 belediye başkan adayları şöyle:

Eskişehir: Salih Eskici

Sakarya: Ali Sarı

Bilecik: Hüseyin Korkman

Yalova: Fatih Elönü

Mersin Tarsus: Haluk Bozdoğan

Ankara Şereflikoçhisar: Mahmut Celal Ünsal

Artvin Kemalpaşa: Yekta Faik Yılmaz

Aydın Nazilli: Ali Çetinkaya

Bilecik Bozüyük: Talat Halefoğlu

Eskişehir: İnönü Hamdi Tosunoğlu

İzmir Bayındır:Mimar Ali Erişen

İzmir Tire: Nihat Koç Samsun Canik: Furkan Güler

Adayların tanıtımı sonrasında Memleket Partisi olarak adaylardan tek istekleri olduğunu söyleyen İnce, "Adaylardan bağış istemiyoruz partiye. İş'te istemiyoruz çocuklar. Adaylardan tek istediğimiz depreme dirençli kentler istiyoruz" diye konuştu.