Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar iletecek. Bağımsız adaylar da başvurularını en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

Listelerin teslim edilmesine sayılı günler kala Partilerin adaylarının ardından Belediye Meclis Üyesi Aday Listeleri de oluşmaya başladı.

Ortaca’da ilk listesi belli olan parti İYİ Parti oldu.

Av.Recep Güneş’i 31 Mart seçimleri için Belediye Başkan Adayı göstere İYİ Parti’de, Ortaca Belediye Meclis Üyesi adayları da şu isimlerden oluşuyor.

KONTENJAN ADAYLARI

1- Metin Yıldırım (Esnaf)

2- Ramazan Ayhan (Esnaf)

3- Ramazan Özdemir (Esnaf)

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

1- Ersan Bağ (Esnaf)

2- Hüseyin Metin (Tariş Başkanı)

3- Ali Baran (İnşaat)

4- Zafer Yılmaz (Avukat)

5- Ayşegül Acar (Mimar)

6- S.Buğra Demirel (Harita Mühendisi)

7- Şeval Okur (İnşaat Mühendisi)

8- Serdar Şen (Çiftçi)

9- Can Taç (Esnaf)

10- Mutlu Çimen (Turizm Taşımacılık)

11- Cengiz Çoban (Ziraat Mühendisi)

12- Nasuh Durdu (Esnaf)

13- Aykan Çakır (Mimar)

14- Fatih Yıldırım (Avukat)

15- Mehmet Yılmaz (Emekli Öğretmen)

16- Sergül Aydın (Esnaf)

17- Melek Tımbıl (Tüccar)

18- Serdar İpek (Usta Eğitici)

19- Feriştah Kayaoğlu (Ev Hanımı)

20- Murat Yavuz (Turizm)

21- Günnaz Orhan (Esnaf)

22- Özge Atay (Grafik Tasarım)