MUĞLA (AA) - Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışı yapılacağı bilgisi üzerine Beyobası Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 litre sahte rakı, 1 litre sahte viski, 15 litre etil alkol, 3 sığla yağı sağma aparatı, 20 litre sığla yağı, 3 kilogram sığla ağacı posası, 64 anason aroması, 200 rakı kapağı bilyesi ve 28 boş alkol şişesi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: aa