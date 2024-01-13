DENİZLİ (İGFA) - Kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yoğun talep üzerine Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin 3’ncüsünü gerçekleştirecek. Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla yapılacak Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali 19-20-21 Ocak 2024’te düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek festivalde açılacak 250 stant için kura çekimi yapıldı. Kura çekimine katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı konuşmada festivale yoğun bir talep olduğunu belirterek, “Kadınlarımız üretirse toplum olarak daha da güçleniriz, daha da ileri gideriz” diye konuştu.

Üreten kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları çok kıymetli

Kadının her zaman üretimin içinde olduğunu, ancak Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin girişimcilik boyutu ile kendilerini ayrıca gururlandırdığını işaret eden Başkan Zolan, “Bu noktada inşallah sizlerin yanında olmaya, el ele, gönül gönüle birçok hizmetleri de birlikte yapmaya devam edeceğiz” dedi. Üreten kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Festivalimize katılım sağlamak ve dikkat çekmek adına birçok etkinlikler de gerçekleştiriyoruz. Sanatçılarımızı davet ediyor, workshoplar yapıyor, birçok etkinlikler düzenliyoruz” diye konuştu. Sömestr tatilinin başladığı dönemde festivalin yapılacağını anlatan Başkan Zolan, “İnşallah emeğinizin karşılığını alırsınız. Duamız, temennimiz bu. Hepinize başarılar ve hayırlı işler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ele emeği göz nuru ürünler 250 stantta sergilenecek

Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alacak. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunacak.