İSTANBUL (AA) - Türkiye yapı kimyasalları sektörünün öncü markalarından Kalekim, 50. yaşını kutluyor.

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, 50. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, şirketin yarım asır önce yerli ve milli üretim hedefiyle kurulduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılında, şirketlerinin 50. yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Karaoğlu, "daima en iyiyi sunmak" için çıktıkları yolda üye ustalarının desteği ve kendilerine kattığı güçle Türkiye'nin ilk ve en büyük usta kulübünü kurduklarını bildirdi.

Kalekim Usta Kulübü ile en önemli paydaşları olan ustaların gelişimine katkı sunmanın yanında, yine yurt içi ve yurt dışı eğitim seminerleri gerçekleştirerek tecrübelerini paylaştıklarını aktaran Karaoğlu, "Şirketimizin insana verdiği değer doğrultusunda müşterilerimize daima en iyiyi sunmaya çalıştık ve bu anlayışla da elimizin değdiği her yere izimizi bıraktık. Bu nedenle de 50. yıl mottomuzu, 'Tam 50 yıldır yaşamın her alanına elimiz değdi’ olarak belirledik." diye konuştu.

Karaoğlu, "Bugüne kadar var olduğumuz her projede, iş birliği yaptığımız her paydaşımızda, birlikte çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarımızın hayatlarına dokunarak iz bıraktık. Yaşamın her alanında dokunduğu her yerde iz bırakmış bir marka olarak, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında da kurucumuz merhum İbrahim Bodur’dan aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "9 ayda net karımızı yüzde 120 artırdık"

Timur Karaoğlu, Kalekim'in hikayesinin Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur'un Kars'a yaptığı bir yolculukla başladığını belirterek, "Bugün, geniş ürün yelpazesi, ileri teknoloji üretim gücü, deneyimli insan kaynağı, Bi'Boya ve Visuelle gibi yenilikçi markaları ile Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lider ve öncü şirketi olmasının yanında, ülkemizin bu alandaki küresel bir değeri konumunda bulunuyor." şeklinde konuştu.

Yerli ve milli üretime verdikleri değerle Anadolu'nun 7 bölgesinde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Karaoğlu, toplamda 10 fabrikalarıyla üretime devam ettiklerini, üretim kapasitelerinin 1 milyon ton, boya ve sıva tesisi kapasitelerinin ise 50 bin tonu geçtiğini, ürünlerini iç pazarın yanı sıra 80’e yakın ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Karaoğlu, son yıllarda ihracatta ve yurt dışı faaliyetlerinde önemli adımlar attıklarını kaydederek, şirket cirolarının yüzde 30 ila 40'nın konjonktüre göre değişmekle birlikte yurt dışı faaliyetlerinden geldiğini bildirdi.

Finansal açıdan da güçlü bir mali yapıya sahip olduklarını dile getiren Karaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılın ilk içeriğinden itibaren finansal performansımızı her çeyrekte bir adım daha ileriye taşıyarak önemli bir satış başarısına imza attık. Yılın 9 ayında net dönem karımızı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 120 artırdık. 2022'nin ilk üç çeyreğinde 274 milyon TL net dönem karımızı, bu yılın aynı döneminde 603 milyon TL'ye çıkardık. Net satışlarımız da yüzde 79 artışla 2,5 milyar TL'ye kümülatif olarak çıktı. Yurt içi satışlarımızı yüzde 89, yurt dışı satışlarımızı da yüzde 61 artırmış bulunmaktayız. 2023'ü de yine yatırımcılarımızla paylaştığımız yıl sonu hedeflerimizle paralel bir noktada tamamlayacağımıza inanıyoruz."

- "Halk arz programını tamamladıktan sonra yatırımlara odaklandık"

Kalekim Genel Müdürü Karaoğlu, yatırım noktasında her zaman aktif bir strateji yürüttüklerini ve yatırımlarla büyümeyi kendilerine hedef olarak koyduklarını vurguladı.

2021 yılında gerçekleştirdikleri halka arz programının ardından kendilerini daha ileriye taşıyacak yatırımlara yoğunlaştıklarını dile getiren Karaoğlu, "Bu kapsamda ilk olarak da güçlü olduğumuz Orta Doğu pazarına katkı amacıyla Mardin'deki fabrikamıza 39 milyon TL'lik ek hat yatırımı yaptık. 2022 yılında da bu kez yurt içi pazarına yönelik hedeflerimiz kapsamında sektörünün güçlü firmalarından Lyksor Kimya AŞ'nin yüzde 75'lik kısmını 140 milyon TL karşılığında bünyemize kattık." ifadelerini kullandı.

Yatırımlara bu yıl da devam ettiklerinin bilgisini veren Karaoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Yılın başında Romanya'da yerel bir partner ile yüzde 50 ortaklı kurduğumuz Kalekim Romania S.A. şirketimiz faaliyetine başladı. Yıl içinde ise Muğla’da faaliyet gösteren Arvon Yapı Kimyasalları Limited Şirketi'ne ait yeni kurulmuş bir fabrikayı satın alma opsiyonuyla kiraladık. 1 Ocak 2025'e kadar kiraladığımız yeni fabrikanın özellikle Güney Ege bölgesinde hazır sıva ürünlerinde bizler için yeni büyüme fırsatları yaratacağına inanıyoruz. Bu yatırımımızda fabrikanın üretim performansına göre de 2025’in başından itibaren satın alma opsiyonunu kullanabileceğiz."

Karaoğlu, bu yılın son yatırım adımını ise şirketin ana ihracat pazarı olan Irak'ta attıklarını belirterek, "Duhok bölgesindeki yeni tesisimizi, 100 bin ton kuru harç ve 5 bin ton boya kapasitesine sahip olacak. 10 milyon dolarlık bir bedelle gerçekleştireceğimiz yeni üretim tesisimizi 2025 yılının ilk çeyreğinde seri üretime almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "GES yatırımı için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor"

Timur Karaoğlu, Kalekim olarak yatırımları sadece fabrika ve üretim noktasında yapmadıklarını, sürdürülebilir geleceği de düşünerek ilerlediklerini belirterek, bu hedef doğrultusunda hem karbon ayak izini daha da küçültmek hem de enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla güneş enerji santrali kurma kararı aldıklarını söyledi.

Bu çerçevede Yozgat Yerköy'de 6,05 milyon dolarlık yeni güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı için çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Karaoğlu, ilk etapta grup içi enerji ihtiyaçlarını karşılayacak 7,19 mWp kapasitesindeki bu yeni yatırımı 2024 yılının başında faaliyete almayı planladıklarını bildirdi.

Karaoğlu, "Ayrıca yeni yatırımların yanında, aynı zamanda yeni marka ve ürünlerimizi de tüketici ve profesyonellerle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk olarak, 2021’de doğadan ilham alarak, hayat verdiğimiz yeni markamız Visuelle’i pazara sunduk. Dekoratif kaplama sektörüne önemli bir yenilik getiren Visuelle ile birlikte yine dinamik boya markamız Bi’Boya da hem sektörün hem de ustaların en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Timur Karaoğlu, iklim değişikliği ve ekolojik sorunların etkilerinin azaltılması noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu çalışmaları tek bir çerçevede ele alabilmek amacıyla 2021-2023 stratejileri arasına "sürdürülebilirlik" başlığını dahil ettiklerini aktardı.

- "Kalekim Usta Kulübü ile bugüne kadar 200 binin üzerinde ustayla buluşma sağladık"

Toplantıda şirketin ürün, marka ve pazarlama çalışmaları hakkında bilgi veren Kalekim Pazarlama Direktörü Tuba Özdemir Hesse ise Kalekim’in ortaya koyduğu başarıyla bugün yapı kimyasalları sektöründe jenerik marka haline geldiğini söyledi.

Kalekim'in sektörde başarılarla dolu 50 yılı geride bıraktığını dile getiren Hesse, "Kurulduğumuz günden bu yana hayata geçirdiğimiz yeniliklerle hem kendimizi geliştirdik hem de sektörümüzün gelişimine öncülük etmeye çalıştık. Başarılı üretim yolculuğumuzun altında doğru yatırım, doğru iş planı, güncel teknolojiler ve yetkin insan kaynağımız yatıyor." ifadelerini kullandı.

Bi’Boya ve Visuelle gibi iki yenilikçi markayı geliştirip pazara sunduklarını aktaran Hesse, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kalekim olarak, müşterilerimizin ürünlerimizden maksimim verimi alabilmeleri adına da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu alanda sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak ve ustalara yatırım yapmak amacıyla 2001 yılında kurduğumuz Kalekim Usta Kulübü ile bugüne kadar 200 binin üzerinde ustayla buluşma sağladık. Üye sayısı 55 bini aşan Kalekim Usta Kulübü ile Türkiye’nin ilk ve en büyük usta kulübüyüz. Kalekim Usta Kulübü ile yurt içinde ve yurt dışında eğitimler vererek, ustalarımızın gelişimine katkı sunuyor ve onlara katma değer katıyoruz."