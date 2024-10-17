MUĞLA (AA) - Gemide, çoğunluğu ABD'li 371 yolcu ve 630 personelin bulunduğu belirtildi.

Bodrum Limanı'ndan gelen Palau bayraklı, 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande"de ise tamamı Rus uyruklu 1030 yolcu ve 700 personelin yer aldığı öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Gemilerin, gece saatlerinde demir alarak ilçeden ayrılması bekleniyor.